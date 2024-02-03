طلب نشط على الدينار الأردني مع اقتراب شهر رمضان

الوكيل الإخباري -

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أكد عاملون في قطاع الصيرفة، أن هنالك طلباً نشطاً على الدينار الأردني، في ظل ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج.وتوقع عاملون في القطاع، وفقا ليومية الغد، أن يستمر الطلب على الدينار الأردني بالارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لافتين إلى أن الطلب على الدينار يقابله طلب مرتفع على بعض العملات، كالدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.وأكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود حركة نشطة وطلب ملحوظ على الدينار لدى شركات الصرافة في السوق المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.وأرجع سلطان نشاط حركة الإقبال على الدينار إلى ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، فضلا عن تحسن مؤشرات النشاط التجاري.وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى ارتفاع حوالات العاملين في الخارج خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنحو %1.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.