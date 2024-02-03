السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شهيدان و3 مصابين برصاص قناصة الاحتلال في حي النصر

استمرار الهجمات يدفع المزيد من سفن الحبوب بعيدا عن البحر الأحمر

الاحتلال يعتقل مدنيين في تل الهوى ويجبر آخرين على النزوح

التعليم العالي: بدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية غداً

الشرطة الفرنسية: 3 إصابات إثر هجوم بسكين في محطة قطارات بباريس

هزة ارضية تضرب ولاية أمريكية

اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت

أزمة البصل تضرب الأسواق العالمية.. ارتفاع صاروخي ونقص في المعروض

الهلال الأحمر بغزة: مصير الطفلة هند وفريق إنقاذها مجهول منذ 110 ساعات

السبت، 03-02-2024 10:29 ص

طلب نشط على الدينار الأردني مع اقتراب شهر رمضان

image_0


الوكيل الإخباري - أكد عاملون في قطاع الصيرفة، أن هنالك طلباً نشطاً على الدينار الأردني، في ظل ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج. اضافة اعلان


وتوقع عاملون في القطاع، وفقا ليومية الغد، أن يستمر الطلب على الدينار الأردني بالارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لافتين إلى أن الطلب على الدينار يقابله طلب مرتفع على بعض العملات، كالدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي. 

وأكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود حركة نشطة وطلب ملحوظ على الدينار لدى شركات الصرافة في السوق المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وأرجع سلطان نشاط حركة الإقبال على الدينار إلى ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، فضلا عن تحسن مؤشرات النشاط التجاري.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى ارتفاع حوالات العاملين في الخارج خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنحو %1.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-02-03 at 11.59.55 AM (1)

سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

1202431103815701948952

التعليم العالي: بدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية غداً

elaosboa42956

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت

1706943576125

صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج بمجالات الريادة

5201924114114194195320

مديرية الدفاع المدني تحذر المواطنين

d1a79cfe-0008-4c76-81a1-26829c98c155

السعايدة يرعى اختتام دورة الوقاية الإشعاعية لكوادر سلاح الجو الملكي

أخبار متعلقة
1020225131615566378821

للمقترضين الأردنيين: دورة التشديد النقدي انتهت وخفض الفائدة اعتبارا من هذا الموعد

image (1)

الشمالي من مستودعات التخزين في الجويدة: أسعار السلع مستقرة وثابتة

6_news_1705826346

حماية المستهلك للمواطنين: لا تتسرعوا عند شراء ما تحتاجونه وابتعدوا عن السلع مرتفعة الثمن

1705832836594

الدخل السياحي يحقق مستويات تاريخية غير مسبوقة في 2023

20180418_1524044791-255-large

الدخل السياحي للأردن يرتفع 27.4% خلال 2023

12024492639337351532

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار