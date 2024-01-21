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حماية المستهلك للمواطنين: لا تتسرعوا عند شراء ما تحتاجونه وابتعدوا عن السلع مرتفعة الثمن

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الأحد، 21-01-2024 02:43 م

حماية المستهلك للمواطنين: لا تتسرعوا عند شراء ما تحتاجونه وابتعدوا عن السلع مرتفعة الثمن

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات المواطنين الى التأني وعدم التسرع عند شراء ما يحتاجونه والابتعاد عن شراء السلع مرتفعة الثمن والبحث عن بدائل سلعية لها إن وجدت أو تأجيل شراء هذه السلع أو عدم الشراء نهائيا اذا كانت هذه السلع مرتفعة ولا تتناسب مع قدراتهم الشرائية.

وناشد عبيدات المواطنين أصحاب القدرات الشرائية الى عدم تخزين وشراء السلع بكميات كبيرة لأن هذا الأمر سيحدث خللا ما بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة نتيجة لعدم توفرها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها من جهة وحرمان الآخرين من هذه السلع لعدم توفرها أو لارتفاع سعرها كما أن عملية التخزين لبعض أنواع السلع سيؤدي إلى تلفها وبالتالي سيتكبدون خسائر مالية إضافية هم أحق بها.

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وقال إن الجمعية تلقت شكاوى وملاحظات من المواطنين عبروا فيها عن تخوفهم من الأخبار المتداولة فيما يتعلق بالارتفاعات التي من الممكن أن تطال السلع الأساسية والسلع الكمالية نتيجة لارتفاع كلف الشحن والنقل لا سيما وأن هذه السلع لا يمكن الاستغناء عنها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد دائما ارتفاعا في أسعار اغلب السلع خاصة اللحوم والدجاج والتي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين في الشهر الفضيل مطالبين باتخاذ إجراءات لمنع تكرار ما يحدث في كل عام .

وبين أن الارتفاعات المتكررة التي تطال أغلب السلع التموينية الأساسية والكمالية التي تحتاجها ربات البيوت مع اقتراب الشهر الفضيل تشكل هاجسا وتخوفا لدى غالبية المواطنين من ارتفاعات متتالية قد تطال اغلب السلع في ظل الظروف إقليمية صعبة محيطة بنا، كما أن التلاعب في حجم العبوات من خلال تقليل الكميات مع تثبيت سعرها أو رفع السعر بالرغم من تقليل الكميات باتت مسألة لا بد من معالجتها لان هذا التصرف يعتبر تضليل وخداع للمستهلكين.

وأضاف أنه يخشى أن يستغل البعض هذه الأحداث والقيام بزيادة أسعار السلع بحجة ارتفاع كلف الشحن والنقل على هذه السلع، ذلك أن التخوفات من الزيادة في أسعار السلع هي تخوفات مشروعة لدى المواطنين بسبب استغلال البعض للأحداث والأزمات التي يمر بها العالم بالرغم من توفر مخزون سلعي يكفي السوق المحلي لعدة اشهر مما يستدعي التصدي لكل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس الذين باتوا يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة نتيجة للارتفاعات المتكررة على السلع والخدمات.

وطالب عبيدات مجلس الأمن الغذائي متابعة هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار عادلة لطرفي المعادلة التاجر والمستهلك وبنوعيات جيدة، والبحث على مصادر جديدة تكون قريبة لتخفيض كلف الشحن والنقل والرسوم الأخرى وان استدعى الأمر تدقيق كافة البيانات الجمركية التي تبين أسعار هذه السلع من مصادرها الرئيسة ليصار الى توفيرها للمستهلك النهائي بسعر مقبول يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.


 




 

 


 

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