الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 14-02-2024 09:46 م

عبيدات يؤجل دفع الرسوم الجامعية لهؤلاء الطلبة

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الوكيل الاخباري - قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض للفصل الثاني 2023/2024 حتى حين صدور النتائج.

وجاء القرار وفقا لعبيدات، نابعا من شعور الجامعة مع الطلبة وتفهّمًا لظروفهم الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّه رغم ما تعكف الجامعة  على تنفيذه من مشاريع استراتيجية كبرى كما تحديث وتطوير البنى التحتية والقاعات الصفية، وتنفيذها لأكبر برامج إيفاد وتوظيف على مستوى المنطقة، أبت إلا أن تقف إلى جانب طلبتها، نتاجها الأغلى، مراعاة لظروفهم، حتى لا تكون مسألة الرسوم عائقا أمام اكتمال فرحتهم، ومشوار حلمهم.

هذا وقد أعفى القرار الطلبة من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم، مع الإبقاء على الجداول الدراسية والمواد التي سجلها الطلبة حتى حين صدور النتائج.

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