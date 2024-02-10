اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 10-02-2024 06:57 م

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الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان، أسماء الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي/الدفعة الأولى. وقال العدوان، إن استكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة، حيث سيتم ارسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول للدخول الى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم عن طريق أي فواتيركم. وأضاف، أن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم هو يوم الإثنين 2024/2/12 الساعة 2 عصراً، وبخلاف ذلك سيعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد .

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