"إنتاج": 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

الوكيل الاخباري - بدأت 63 بالمئة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردنية، بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، بحسب دراسة حديثة أصدرتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".

اضافة اعلان



و كشفت الدراسة بحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أن 42 بالمئة من الشركات ابدت اهتماماً بدمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتهم، ما يُظهر سعيها للاستفادة من البيانات الضخمة لفهم السوق بشكل أفضل، وتحسين تجربة العميل، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحللة.