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السبت، 27-02-2021 10:47 ص

بعد تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عبيدات يُطمئن الأردنيين بشأن الحظر الشامل

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منظر عام للعاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - طمأن وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، الأردنيين ، عندما توقّع  أن يبقى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرتفع نسبيا في شهر آذار/مارس 2021، وأن يبدأ في الانحسار في النصف الأول من شهر نيسان/أبريل.

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وكان مواطنون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، استمرار الحظر الشامل لعدة أشهر ، الامر الذي أثار استياء المواطنين ، نتيجة للتبعات الاقتصادية ، والاجتماعية، التي باتت تُلقي بظلالها على الأردنيين .

 

وجاءت تصريحات عبيدات "في الوقت المناسب" ، نتيجة لكثرة الحديث بهذا الشأن ، 
وأجاب عبيدات عن نهاية الحظر أيام الجمعة قائلا "نتوقع أن يشهد شهر آذار  أعداد كبيرة من الإصابات (بالفيروس)  (...) نتوقع في النصف الأول من شهر نسيان بدء انخفاض (الإصابات) وهذه التوقعات بها هامش للخطأ".

 

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