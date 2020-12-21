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الإثنين، 21-12-2020 06:39 م

عبيدات يوضح حول اثر سلالة كورونا الجديدة على فعالية اللقاحات

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الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن الفيروس تعرض للعديد من التحورات، والسلالة الأخيرة متغيرة بشكل أكبر بالمواد الجينية ما زاد بسرعة انتشارها، وأن التحور المعلن عنه في بريطانيا ليس جديدا.
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وقال إنه لم يثبت أن التحورات الطارئة على كورونا تؤثر على فعالية اللقاحات، مضيفا أن المطاعيم التي ستصل الأردن فعالة وآمنة بحسب الدراسات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم التعامل مع المسافرين القادمين من بريطانيا خلال الأسبوع الماضي من خلال فرق التقصي الوبائي عن طريق متابعتهم وأخذ الفحوصات اللازمة.


 




 

 


 

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