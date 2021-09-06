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الإثنين، 06-09-2021 08:53 م

عبيدات: 18 مليون دينار مديونية الجامعة الأردنية

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، الاثنين، إن هنالك مديونية على الجامعة الأردنية بحوالي 18 مليون دينار.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" أن الجامعة حققت إنجازات كبيرة ومازالت تحقق لكن لا بد من مزيد من الإنجازات ومزيد من التطوير وهذا التطوير لا بد من أن يشمل الطالب ومخرجات التعليم والبيئة التعليمية والبحث العلمي وكافة الجوانب المتعلقة أكاديميا ومهنيا وبحثيا.

ولفت إلى أنه ليس من الصعب حل مشكلة المديونية، مشيرا إلى أنها ليست المشكلة الرئيسية للجامعة.

"هناك تحديات كبيرة برأيي أكبر من المديونية " وفق عبيدات . 

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