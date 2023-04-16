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الأحد، 16-04-2023 11:23 م

مصدر : هذا موعد صرف رواتب الموظفين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد موقع الوكيل الاخباري العديد من التساؤلات فيما يتعلق بصرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي .

وفي وقت سابق اكد مصدر حكومي رسمي لموقع الوكيل الاخباري انه سيتم صرف الرواتب قُبيل عيد الفطر حتى يتسنى لهم شراء حاجياتهم. 

واكد المصدر ان صرف رواتب شهر نيسان لموظفي القطاع العام ستكون مع نهاية الأسبوع الجاري، الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير . 

بدورها اكدت مصادر رسمية مُطلعة لموقع الوكيل الاخباري ان موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي سيكون قبل 21 من نيسان الحالي، أي قبل حلول عيد الفطر السعيد. 

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