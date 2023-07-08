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السبت، 08-07-2023 04:00 م

عجلون: اختتام دورة الإعلام والمحتوى الرقمي

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الوكيل الإخباري– اختتمت المراكز الشبابية في مديرية شباب محافظة عجلون، شابات وشباب عبين عبلين وشباب صخرة اليوم السبت، دورة الإعلام والمحتوى الرقمي.

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واختتمت في قاعة مركز شابات عبين عبلين دورة بعنوان "صناعة المحتوى الرقمي"، والتي حاضرت فيها الإعلامية رزان المومني، حول أساسيات العمل الصحفي وكتابة الأخبار وشرح الفرق بين الفنون الصحفية والتفريق بين الصورة الصحفية والصورة الفوتوغرافية وتحرير ومعالجة المواد الصحفية وتدريب المشاركين حول موضوع أساسيات المونتاج التلفزيوني والتعليق الصوتي وتطبيق عملي للمونتاج والتسجيل الصوتي وشرح أساسيات تصميم الدعوات.


وفي نهاية اختتام الدورة التي شارك فيها 20 شابا وشابة، والتي استمرت لمدة 3 أيام تم عرض فيديوهات مختلفة من تصميم ومونتاج المشاركين، كما تم توزيع الجوائز على المشاركين.

 




 

 


 

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