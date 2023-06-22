شباب العاصمة تختتم برنامج حزم اليافعين

الوكيل الإخباري- اختتمت في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة العاصمة الفعاليات التدريبية لبرنامج حزم اليافعين والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 240 شاباً وشابةً ضمن الفئة العمرية من 10الى 19 عاماً من أعضاء كل من مركز شباب وشابات العاصمة وشباب وشابات ناعور وشباب وشابات القويسمة وشابات ماركا وسحاب وشباب الفيصلية وماركا .

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ووفقا لبيان المديرية اليوم الخميس يهدف البرنامج الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة أجيال السلام إلى تنمية قدرات وتطوير مهارات اليافعين لاستخدام طرق وأفكار جديدة للتعبير عن أفكارهم بشكل إبداعي وبناء هويتهم، وتمكين اليافعين من إدارة عواطفهم السلبية والإيجابية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبناء الثقة مع الآخرين وممارسة مهارات التواصل والتعبير عن نقاط القوة لديهم ومشاركة الآراء والأفكار مع غيرهم.



وتضمنت الفعاليات التدريبية، أنشطة تأليف القصة وكتابة القصص، والتعرف على النفس والمشاعر، والإصغاء الفاعل، و مهارات الوعي الذاتي، ومهارات القيادة وبناء الفريق، وأنشطة تفاعلية متنوعة لتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات والتواصل مع الآخرين.