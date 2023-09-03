عجلون: اختتام مشروع تطبيق "منظار" حول سيادة القانون

الوكيل الاخباري- اختتمت، اليوم الأحد، بالقاعة الهاشمية بمحافظة عجلون فعاليات مشروع زمالة اد اوبراين لمشروع تطبيق "منظار"، الذي تنظمه مؤسسة "ستريت لو"، بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي، بالشراكة مع بلدية عجلون الكبرى ومجلس المحافظة.

اضافة اعلان



وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى، حمزة الزغول، "إننا ندعم مهارات الشباب وطرق صقلها لديهم ومن بينها هذه الزمالة، من خلال التعاون وبناء شراكة حقيقية وتقديم الدعم لإنجاحها".



وأشار إلى أن البلدية قدمت اقتراحا لتوسعة المشروع/ التطبيق، وعدم اقتصاره فقط على الشكاوى باعتبار أن الحاكمية الرشيدة هي العماد الأساسي، بالإضافة إلى اطلاع المواطنين على الخدمات المقدمة والهيكل التنظيمي والأعمال الخدمية كافة في إطار العمل التنموي المستدام.