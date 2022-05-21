عجلون: انطلاق فعاليات منتدى الشباب العالمي للأرض

الوكيل الإخباري - انطلقت، اليوم السبت، في مبنى الأكاديمية الملكية التابعة لمحمية غابات عجلون، فعاليات منتدى الشباب العالمي للأرض، بمشاركة 100 شابا وشابة يمثلون 35 دولة عربية، من بينها الأردن.

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وأكد وزير الشباب محمد النابلسي الذي رعى اطلاق الفعاليات، أهمية هذا المنتدى الذي كان يقام سنويا ولكنه توقف بسبب جائحة كورونا، مبينا حرص الوزارة على المشاركة في الملتقيات والمنتديات التي تخلق فرص للتوعية بأهمية التغير المناخي والتنوع الحيوي.



وبين أن هذا المنتدى الذي يقام "في نسخته التاسعة ويعقد مرة كل ثلاث سنوات كمساحة جامعة لأعضاء ائتلاف الأرض العالمي (ILC) والشركاء والمجتمع العام المهتم بالأرض، للبحث في العلاقة بين الأرض والأنظمة الغذائية والفقر وعدم المساواة والديموقراطية وتعميق فهم الروابط بينها، بالتوازي مع التخطيط لجهود مشتركة وفاعلة باتجاه حوكمة الأرض.



وأشار النابلسي إلى أن الوزارة تحرص على دعم الشباب وتعزيز دورهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية المؤتمر في تعزيز التشاركية والتعارف بين الشباب الأردني والدول المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب التي تساهم في التنمية واحداث التغيير وإتاحة فرصة لنقاش السبل التي تجعل لكل من التطور التكنولوجي والابتكار والمعارف المختلفة دوراً محورياً في التخفيف والتكيف مع التغير المناخير.



وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالوكالة فادي الناصر إن استضافة المنتدى يعتبر مكسبا للأردن بحد ذاته، حيث يعتبر احد أبرز التظاهرات البيئية العالمية، كما أنه يكرس حضور الأردن على الخارطة البيئية العالمية، مبينا أن اختيار المحمية لإقامة المنتدى يؤكد أهمية المحميات الطبيعية في الأردن وحضورها الدولي ويعكس اعترافا وتقديراً عالميا لإدارة هذه المحميات التي استطاعت الوصول إلى العالمية نتيجة عشرات الجوائز الدولية التي فازت بها، بالإضافة إلى انضمام عدد منها إلى برنامج محميات القائمة الخضراء الذي أطلقه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.



وبين أن المنتدى يهدف إلى إيصال صوت الشباب ورؤيتهم بما يخص الحقوق المعنية بالأرض وإدارتها، بالإضافة إلى موضوع المساواة بين الجنسين وإصدار ميثاق مشترك للشباب يعزز من الدعم السياسي والمجتمعي لهم، والخروج بأجندة شاملة للشباب ليكونوا جزءا من العمل الجمعي بشأن هذه المواضيع.



وقال مدير المناطق المحمية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مدير محمية غابات عجلون عثمان الطوالبة إن الجمعية الملكية لها دور في خلق الاستدامة والسعي للحفاظ على التنوع الحيوي في المحميات.



وأشار إلى أن محمية عجلون هي حاضنة لجميع الفعاليات والأنشطة والبرامج والمؤتمرات، مثمنا جهود جميع المشاركين والمساهمين والمنظمين لهذا الملتقى.



وقال رائد غريب من مؤسسة "بذور" إن شباب اليوم على درجات عالية من التعليم، حيث يعتبر الشباب والشابات مكسباً لا يقدر بثمن ولا يمكن لأي دولة أن تتكبد خسارة عدم استثمار طاقتهم ومواهبهم وإبداعهم جنبًا إلى جنب مع المهارات المتطورة والحافز الذي يمكّن الشركات من النمو والابتكار والازدهار.



وسيجري في نهاية المنتدى صياغة "إعلان الشباب" الذي يرسم خارطة طريق ملموسة وجدية نحو العمل الجماعي للشباب، بحيث يجري تقديمه رسميًا في اليوم الأول من المنتدى العالمي للأرض ليكون صوت الشباب حاضراً في عملية صنع القرار بما يخص التحديات التي تواجهها قضايا الأرض والشباب والسكان غيرها من المواضيع واشتمل الاطلاق على كلمات وعرض قصص نجاحات ومدى أهمية المشاركة في هذا المنتدى وإيصال صوت المشاركين ليصل إلى أصحاب القرار بأن الشباب يجب أن يكون لهم قرارهم بشأن قضاياهم ومستقبلهم ووضع خارطة طريق توضح كيف يمكنهم تولي دفة القيادة لبناء عالم أكثر سلاماً واستدامة، حيث يمكنهم عيش حياة كريمة في المناطق الحضرية والريفية.



يشار إلى أن التحالف الدولي للأرض هو التحالف الأكبر والأكثر تنوعًا الذي يعمل على حقوق الأرض في العالم، حيث يضم أكثر من 300 عضو في أكثر من 80 دولة.