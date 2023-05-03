عجلون :انطلاق مؤتمر حول الريادة في الخدمات الصحية

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأربعاء، بقاعة نادي الضباط المتقاعدين في محافظة عجلون فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الثاني، الذي يستمر 3 أيام، تحت شعار: "الريادة في الخدمات الصحية واجبات وتطلعات"، بتنظيم من مستشفى الإيمان الحكومي، وحضور النائب الدكتور بلال المومني.



وقال رئيس المؤتمر مدير المستشفى، الدكتور محمد خير فريحات، إن انعقاد المؤتمر يأتي بمشاركة أكبر عدد من الأطباء من مختلف التخصصات بهدف تبادل الخبرات والمهارات.



وأضاف أنه جرى بعد افتتاح المبنى الجديد لمستشفى الإيمان استحداث العديد من التخصصات منها الباطنية والأعصاب والغدد الصماء وأمراض الروماتيزم، بالإضافة إلى تفعيل نظام حكيم.

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