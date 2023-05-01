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الإثنين، 01-05-2023 08:16 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد غداً - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في المحافظة يوم غد الثلاثاء، لصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل شارعي فضل الدلقموني وعين كارم في حي العودة، وميدان الشهيد راشد الزيود وما حوله، وشارعي الدستور والأمير نايف في حي الهاشمي، إضافة لشارعي الأمل والمجهادين بمنطقة النصر، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

كما سيشمل الفصل في منطقة أيدون مواقع : قصر العوادين ومجاوريه، والطريق بين دوار إكليل الجبل باتجاه دوار العيادات ودوار صحارى، والطريق من دوار العيادات باتجاه أيدون، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهراً.

وبينت الشركة أن الفصل سيشمل كذلك مناطق بلواء الرمثا ابرزها طريق الطرة والمجاورين لتنقية الرمثا ومنطقة المحاسي وحي الدالية وحي الدرادرة وحي مسلخ الرمثا، والذي سيمتد من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً .

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