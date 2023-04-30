المفرق: إصابة طفل جراء مهاجمته من قبل كلاب ضالة

الوكيل الاخباري - أصيب طفل في محافظة المفرق بإصابات بليغة جراء مهاجمته من كلاب ضالة .



وقال مدير مستشفي المفرق الحكومي الدكتور مقبل الشرفات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل حالة لأحد الأطفال جراء تعرضه للعقر من قبل كلاب ضالة، مشيرا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل .



وأضاف الدكتور الشرفات، أن اختصاصي العيون في المستشفى قام بالكشف على الطفل والذي تعرض أيضاً إلى إصابة في إحدى عينيه، حيث تم تقديم الاجراء الطبي اللازم ومن ثم جرى نقل الحالة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لمتابعتها .

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