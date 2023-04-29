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السبت، 29-04-2023 05:16 م

مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين

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الوكيل الاخباري - كرّم مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في مبنى المديرية اليوم، عدداً من الضباط المتقاعدين.

وأكّد اللواء المعايطة خلال حفل التكريم أن مديرية الأمن العام ماضية في نهج التواصل مع متقاعديها تقديراً لعطائهم الممتد في سنوات من البذل والخدمة المشرّفة في سبيل رفعة وطنهم.

وبيّن اللواء المعايطة، أن هذا التكريم يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الحكيمة، ووفاء لمتقاعدي الأمن العام الذين ساهموا في بناء جهازهم، وهم مَن كانوا وسيبقون صفاً واحداً مع زملائهم العاملين، مدافعين عن أمن الوطن، وجنداً أوفياء خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

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