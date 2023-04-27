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الخميس، 27-04-2023 05:40 م

وزير الأشغال يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الدور الوطني لمجالس المحافظات

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن خلال لقائه اليوم الخميس، في مكتبه رئيس مجلس محافظة الكرك "اللامركزية" عبد الله العبادلة وأعضاء المجلس، القضايا والملفات المتعلقة بمجلس المحافظة.

وقال أبو السمن، إن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع مجالس المحافظات، لتذليل جميع العقبات وتقديم أفضل الخدمات، مؤكدا الحرص على استمرارية التنسيق والتعاون بين مدراء مديريات الأشغال بالمحافظات مع مجالس اللامركزية.

وأشار إلى حرص الوزارة على إنجاح مجالس المحافظات وتعزيز دورها الوطني وتنفيذ المشاريع المطلوبة منها.

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