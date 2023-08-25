عجلون: بدء فعاليات بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية

الوكيل الاخباري - بدأت في موقع تلفريك عجلون اليوم الجمعة، فعاليات بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية في إقليم الشمال، الذي ينظمه برنامج إرادة بالتعاون مع إدارة المناطق التنموية.



وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الذي رعى افتتاح البازار، أهمية البازار لمساهمته في تسويق منتوجات السيدات والجمعيات في ظل الحركة السياحية النشطة والإقبال المتزايد من الزوار والسياح على موقع التلفريك.



وأشاد الشريف بدعم إدارة المناطق التنموية وبرنامج إرادة في تنفيذ البازار والذي يتيح الفرصة للزوار للتسوق المباشر من منتوجات السيدات والجمعيات .

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