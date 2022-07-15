الجمعة 15-07-2022
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 15-07-2022 05:08 م

عجلون تشهد حركة سياحية نشطة

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الوكيل الاخباري - شهدت محافظة عجلون حركة سياحية أجنبية وعربية ومحلية نشطة اليوم الجمعة، خصوصا في مواقع التنزه والغابات والمناطق الشفا غورية ومنطقة راجب واشتفينا ومحمية غابات عجلون والقلعة الأثرية .

وثمن النائب الدكتور فريد حداد دور وجهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من خلال برنامج "أردننا جنة" وتأمين السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية لزيارة المواقع السياحية والاثرية والدينية والمناطق التي يوجد فيها العاب المغامرات وتوفير خصومات وأسعار مميزة لتشجيع وتحفيز السياحية في المحافظة .

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