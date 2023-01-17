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الثلاثاء، 17-01-2023 05:58 م

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

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الوكيل الاخباري - عقد معهد التدريب المهني في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع معهد التدريب والتطوير، دورة تدريبية عن مهارات استخدام الحاسوب لعدد من موظفي المعهد.

وقال مدير المعهد، المهندس معتصم القضاة، إن هذه الدورة تأتي ضمن خطة مؤسسه التدريب المهني في تطوير كفاءات موظفي المؤسسة، مبينا حرص المعهد على زيادة خبرات وكفاءات العاملين وتنمية مهاراتهم بمختلف المجالات التي تنعكس إيجابا على أدائهم الوظيفي وخدمة مصلحة المعهد.

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