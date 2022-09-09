عجلون: مبادرات مجتمعية وتطوعية تسهم في تعزيز التنمية السياحية و البيئية

الوكيل الاخباري- تنفذ العديد من الجهات الرسمية والجمعيات السياحية والبيئية ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة عجلون، عدة مبادرات وحملات تسهم في الترويج والنهوض بالقطاع السياحي والبيئي بما يعزز التنمية في المحافظة .



وأكد عدد من ممثلي هذه الجهات أهمية تكاتف جهود القطاعين العام والخاص الذي من شأنه تعزيز مسيرة صناعة السياحة والتي لا يمكن أن تحقق مردودها الإيجابي دون استراتيجية ترويجية وتسويقية متكاملة تعرف العالم بمكوناتها باعتبار أن قطاع التسويق هو العصب وحجر الزاوية في نجاح معايير العمل السياحي.

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