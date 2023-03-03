عجلون: مطالب بالإسراع بتنفيذ مشروع الطريق الدائري لتلبية متطلبات السياحة

الوكيل الاخباري - طالب عدد من المهتمين بالشأن السياحي والتنموي والبيئي في محافظة عجلون الإسراع بتنفيذ مشروع الطريق الدائري لتوفير الوقت والجهد على أبناء المحافظة والمساهمة في تلبية متطلبات السياحة.



وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية سابقًا النائب الدكتور فريد حداد أهمية المشروع في تخفيف الضغط على الطرق المتوفرة ويتيح للقادمين عبورها للوصول إلى وجهاتهم للمواقع الأثرية والمشاريع السياحية، مبينًا أن الطريق الدائري يعتبر من أهم المشاريع السياحية التنموية التي يطالب بها أبناء المحافظة لتشجيع الاستثمارات المتعددة وتقديم الخدمات للمواطنين .

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