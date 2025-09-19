بوتين: الاقتصاد الروسي بعيد عن الركود

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الوطني لا يزال بعيدا عن دخول مرحلة الركود، مستندا في ذلك إلى مؤشرات سوق العمل الإيجابية.



وقال بوتين: "أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن الركود، ومؤشرات سوق العمل تشهد على ذلك. لدينا أدنى معدل بطالة في التاريخ عند مستوى 2%، وهو أحد المؤشرات الأساسية للاقتصاد والدالة على وجود ركود من عدمه".



ولفت إلى أن خفض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إجراء مستهدف لضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد بوتين أن تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا يعتمد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.

RT