بوتين: الاقتصاد الروسي بعيد عن الركود

وقال بوتين: "أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن الركود، ومؤشرات سوق العمل تشهد على ذلك. لدينا أدنى معدل بطالة في التاريخ عند مستوى 2%، وهو أحد المؤشرات الأساسية للاقتصاد والدالة على وجود ركود من عدمه".
ولفت إلى أن خفض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إجراء مستهدف لضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد بوتين أن تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا يعتمد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.
