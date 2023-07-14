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الجمعة، 14-07-2023 09:51 م

عجلون: مطالب بتفعيل خطط للتعامل مع حرائق الغابات

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الوكيل الاخباري - طالب مهتمون بالشأن البيئي في محافظة عجلون، بتفعيل الخطط التي وضعتها الجهات المعنية للتعامل مع الحرائق، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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وقالوا إن الأعشاب الجافة تعتبر الوقود لسرعة انتشار النيران حال نشوب الحرائق، ما يستدعي تكثيف الجهود وتضافرها لإزالتها وبالتالي تلافي مخاطرها على البيئة .


بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي، إن ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات ناقوس خطر يهدد الثروة الحرجية والتنوع البيولوجي، مبيناً أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الحرائق التي تؤدي إلى الحاق الأضرار بالأشجار وخاصة المعمرة .


من جهتها، قالت عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة منار القضاه، إن هناك مسؤولية على الجهات المعنية للحفاظ على هذه الغابات وحمايتها من الاعتداء سواء كان بالحرق أو القطع أو الرعي الجائر .


وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي، إن وزارة الزراعة تحرص على تفعيل الخطط لحماية الغابات والثروة الحرجية في فصل الصيف الذي تتعرض فيه الغابات للحرائق وخصصت صهاريج مياه، إضافة إلى تكثيف تواجد الطوافين وعمال الحراج .

 




 

 


 

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