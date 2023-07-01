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السبت، 01-07-2023 08:06 م

قرابة 10 آلاف زائر لتلفريك عجلون خلال فترة عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - وصل عدد زوار موقع التلفريك في محافظة عجلون لقرابة 10 آلاف زائر، وذلك خلال عيد الأضحى، وفق المديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري.

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وبلغ عدد زوار تلفريك عجلون في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، 3800 زائر، بحسب الحياري.


واستأنف تلفريك عجلون، السبت استقبال زواره كالمعتاد، بعد انتهاء أعمال صيانة عامة جرت لجميع مرافق موقع التلفريك.


ودعت الحياري زوار التلفريك إلى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بزيارة موقع التلفريك لتوفير تجربة ممتعة للزوار، ولفتت إلى وجود أعمال صيانة بشكل يومي للتلفريك وجميع مكوناته ومرافقه.


وأشارت إلى أن 6000 شخص زاروا تلفريك عجلون خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى.
وافتتح تلفريك عجلون أمام الزوار رسميا، في 16 حزيران 2023.

 




 

 


 

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