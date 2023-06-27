الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

المناطق التنموية تعلن مواعيد عمل التلفريك خلال العيد

3034طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

صدور إرادة ملكية سامية

بـ 4.8 ألف دولار لكل حاج .. الأردن الخامس عربياً في تكلفة الحج لهذا العام

الجامعة الأردنية تعلن عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

السعودية: نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة ونسبة الالتزام 98%

خطيب عرفة: متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء فسفك الدم الحرام واستحلّ المال المعصوم

5 إصابات بتدهور مركبة في البلقاء

الكرملين: إرادة بوتين في تجنب السيناريو الأسوأ أدت إلى حل أزمة التمرد

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع قادة دول شقيقة

الثلاثاء، 27-06-2023 03:38 م

المناطق التنموية تعلن مواعيد عمل التلفريك خلال العيد

6202318102243847777436


الوكيل الاخباري - قالت المدير العام للمناطق التنموية الأردنية المهندسة اروى الحياري، إن مواعيد استقبال تلفريك عجلون للزوار خلال عيد الأضحى ستكون يومياً من الساعة 11 صباحاً، وسيتوقف بيع التذاكر وإغلاق بوابات الدخول الساعة الخامسة والنصف مساءً، وسيكون موعد إغلاق بوابات التلفريك الساعة السادسة والنصف مساءً.اضافة اعلان


وبينت الحياري، أن مشروع تلفريك عجلون سيعمل على خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار السياحي في محافظة عجلون، إضافة إلى ما يمثله من أهمية اقتصادية في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة في مختلف المجالات، داعية المواطنين إلى اغتنام فرصة عطلة العيد والاستمتاع بالطبيعة الجميلة لمحافظة عجلون عبر كبائن التلفريك ، والخدمات السياحية الأخرى.

من جانبهم، عبر عدد من زوار التلفريك عن إعجابهم بالمستوى الحديث لآليات تشغيل واستقبال الزوار في المشروع، معربين عن أملهم بتكرار تجربة تلفريك عجلون في مناطق أخرى في محافظات المملكة.

وقال الزائر العراقي سند الراوي، إن مشروع تلفريك عجلون يتمتع بمستوى متطور من الخدمات المقدمة لزوار منطقة عجلون، لافتاً أنه يعتبر الأفضل في المنطقة من حيث النظافة والتنظيم، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به طواقم المشروع .

محمد الصغير الذي زار مشروع تلفريك عجلون، قال إن اختيار محافظة عجلون لاحتضان مشروع التلفريك يعتبر صائباً بسبب طبيعة المحافظة والمناظر الطبيعية الخلابة فيها وكذلك وجود الآثار التاريخية بها وبجوارها من محافظة جرش، مشيراً إلى المستوى العالي من الاحترافية في تشغيل المشروع والعمليات اللوجستية المصاحبة له.
بدوره، عبر جميل قديسات عن سعادته بوجود منتج أردني بهذا المستوى المتطور والحديث في محافظة عجلون، مشيراً أن مشروع التلفريك يشكل رافعة تنموية ويمثل إضافة مميزة للسياحة في عجلون.

يشار إلى أن المشروع الذي بدأ تشغيله الشهر الحالي، يهدف إلى توفير منتج سياحي واستثماري جديد في المملكة، ليكون من المشاريع الرائدة في محافظة عجلون والمملكة ومحفزاً للمستثمرين في القطاع الخاص للتوجه نحو الاستثمارات السياحية، وذلك لامتلاك المحافظة مقومات النجاح وغناها بالميزات التاريخية والأثرية والدينية والبيئية والغابات الحرجية.

ويمتد المشروع على مسافة 2.5 كيلومتر من محطة انطلاق اشتفينا إلى محطة وصول القلعة ويضم 40 كابينة سعة كل واحدة 8 ركاب ومدة الرحلة حوالي 9 دقائق بالاتجاه الواحد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
468772

3034طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

1687867601826

عجلون: حركة تسوق نشطة استعداداً لعيد الأضحى

anews322

صدور إرادة ملكية سامية

62023312038905793369

الجامعة الأردنية تعلن عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

231701

العيد فرصة عظيمة للفرح وإذابة جليد الخصومة وتطهير القلوب من البغضاء

الازرق-780x470-1

المحميات تستعد لاستقبال الزوار في عيد الاضحى بعروض مميزة - تفاصيل

أخبار متعلقة
e5441a1a-8d61-47a6-abfd-48bbc43a692e

تلفريك عجلون يستقبل زواره حتى نهاية عطلة عيد الأضحى

azCRPWnOV33M7DzuAQEcbUzIyngS7d6blDNbDMJa

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

1330c745-1597-4d75-a169-7af6332bbd81

ما هو مصير من يحمل تذكرة لتلفريك عجلون ولم يتمكن من استخدامها ؟

884256fb-2a81-498d-8cda-e938624ac9f2

الهميسات يوضح حول فيديو اغلاق تلفريك عجلون امام الزوار

1686820769830

المناطق التنموية: سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

648aafd3b1584

افتتاح تلفريك عجلون رسمياً الجمعة