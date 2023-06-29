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الخميس، 29-06-2023 11:46 ص

20 ألف زائر لتلفريك عجلون في 10 أيام

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الوكيل الإخباري- توقعت المديرة العامة للمناطق التنموية الأردنية أروى الحياري، الأربعاء، ألا يقل عدد زوار التلفريك في عجلون عن 2500 زائر يوميا خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرة إلى استقبال نحو 20 ألف زائر منذ بدء تشغيله قبل 10 أيام.اضافة اعلان


وقالت الحياري "مستمرون في استقبال زوار التلفريك في عجلون منذ صباح اليوم"، واصفة الإقبال على التلفريك بـ "الممتاز" .

ورجحت "ألا يقل عدد زوار التلفريك عن 2500 زائر إلى 3 آلاف يوميا" خلال عطلة عيد الأضحى.

ومنذ افتتاحه قبل 10 أيام، بلغت أعداد الزوار للتلفريك نحو 20 ألف زائر من الأردنيين والسياح العرب والأجانب، على ما ذكرت الحياري.

وطالب زوار للتلفريك بوضع مظلات تقي من الحر الشديد وتفعيل خدمات إضافية من مطاعم ومقاهي.

الحياري قالت في هذا الصدد، "تم أخذ ملاحظات الزوار بعين الاعتبار ودراستها وإمكانية تطبيقها"، موضحة: "عملنا على وضع مظلات" في المحطتين الأولى والثانية لتلفريك عجلون بناء على الملاحظات الواردة.

وأكدت الاستمرار في تحسين الخدمات "أولا بأول".

"سنعمل خلال الأسبوع المقبل على السير قدما في إجراءات الفرص الاستثمارية المتعلقة بالمطاعم وخدمات المحلات التجارية الأخرى" بحسب الحياري التي قالت إن الموقع "يوفر حاليا مرافق عامة ومحلات تجارية تقدم خدمات مختلفة للزوار من طعام وشراب خلال فترة عيد الأضحى".

 




 

 


 

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