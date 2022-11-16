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الأربعاء، 16-11-2022 07:56 م

عجلون : ندوة حول آفة المخدرات ومضارها على المجتمع

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية عجلون الجامعية بالتشاركية مع مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء في قاعة الشهيد محمد العزام ندوة حول آفة المخدرات ومضارها على المجتمع.

وقال مدير شرطة عجلون العقيد وصفي العزام إن كادر المديرية بجميع اقسامه يسعى دائما لتفعيل المنظومة الأمنية لحماية المواطنين، مؤكدا أهمية نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بخطورة المخدرات وآثارها وخطرها على الإنسان لما تلحقه من أضرار سلبية وأمراض تفتك بالمتعاطي، ناهيك عن التفكك الأسرى الذي يلحق بالمتعاطي واسرته.

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