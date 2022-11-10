عجلون : اجتماع يبحث الاستعدادات للظروف الجوية المتوقعة بفصل الشتاء

الوكيل الاخباري - بحث مجلس تنفيذي عجلون اليوم الخميس، بحضور عدد من الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية ومديري الدوائر استعدادات الدوائر المختلفة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة بفصل الشتاء.



وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الذي ترأس الاجتماع، جاهزية الدوائر والمؤسسات للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة بفصل الشتاء، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حفاظا على سلامتهم.

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