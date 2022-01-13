عرض مسرحي للتوعية بوباء كورونا في مادبا

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، في مادبا، اليوم الخميس، ترتيبات عرض مسرحية "أقوى من كورونا"، للفنانيّن حسن السبايلة ورانيا إسماعيل في قاعة أحمد قطيش الأزايدة، التابعة لبلدية مادبا الكبرى.



وقال منسق الهيئة في مادبا، الدكتور حسن الشوابكة، إن هذا العرض المسرحي جاء بدعم ومن وزارة الصحة واليونيسف والجمعية الملكية للتوعية الصحية.

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