الجمعة 08-07-2022
الوكيل الاخباري
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عروض فلكلورية وتراثية في مركز زوار مأدبا

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الخميس، 07-07-2022 11:58 م

عروض فلكلورية وتراثية في مركز زوار مأدبا

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 الوكيل الاخباري - قدمت فرقة بني معروف التراثية عروضها الفلكلورية والتراثية في مركز زوار مأدبا اليوم الخميس، وذلك ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

كما نفذت مديرية سياحة مأدبا وغرفة التجارة بمناسبة إطلاق فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية وعيد الأضحى المبارك مبادرة لتقديم تخفيضات حقيقية تصل إلى 50 بالمئة، شارك فيها نحو 40 محلا تجاريا بين مواد غذائية وملابس وأحذية وغيرها.

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