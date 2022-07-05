إطلاق فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية اليوم

الوكيل الإخباري - تطلق وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، الثلاثاء، فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

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وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، سيقام على هامش إطلاق الفعاليات حفل لإطلاق أجندة فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022، التي تقام على مدار العام، وتتضمن إقامة مهرجانات ومعارض فنية وملتقيات ومسابقات، ومعارض للصناعات والحرف اليدوية، إلى جانب عروض موسيقية ومسرحية.



وبينت الوزارة، أن الفعاليات التي ستقام في مركز زوار مأدبا الثلاثاء المقبل، تشتمل على عزف موسيقي للقوات المسلحة، ومعرض للكتاب، وإطلاق مبادرة "الفن في خدمة السياحة"، وبازار للصناعات والحرف اليدوية، وفقرة غنائية لفرقة فرسان البادية، إلى جانب توقيع لإشهار كتب لعدد من الكتاب الأردنيين.



وستقام أيضاً فعاليات في معهد مأدبا لفن وترميم الفسيفساء، وتتضمن معرضاً لإنتاج اللوحات الفسيفسائية للمعالم الأثرية، وإشهار كتاب توثيق المواقع الفسيفسائية في مأدبا، وتخريج فوج عاصمة السياحة العربية، ومعرض صور لمسيرة الهاشميين، إلى جانب فقرة فلكلورية من ذيبان.

وبينت الوزارة أنه سيقام بالمتنزه الأثري، معرض للأدوات الشعبية والتراثية، وفقرة غنائية لإحدى الفرق الفلكلورية والتراثية، إضافة إلى عرض موسيقي لكشافة دير اللاتين من المتنزه وحتى ساحة كنيسة الخارطة.





