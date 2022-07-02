الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 04:42 م

بلدية مأدبا تشيد بالشراكة مع نقابة المهندسين

291494543_5335404936552007_5405186986755555620_n


الوكيل الإخباري - التقى مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في فرع نقابة المهندسين في محافظة مأدبا، أصحاب المكاتب والشركات الهندسية العاملة في المحافظة بحضور رئيس بلدية مأدبا الكبرى وأعضاء الهيئة المركزية.

اضافة اعلان


ورحب المهندس أحمد الفلاحات رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في محافظة مأدبا بالزملاء رئيس وأعضاء الهيئة واستعرض أمامهم انجازات القسم الفني خلال فترة خمسة سنوات سابقة والتحديات التي تواجه المكاتب الهندسية وكيفية تحسين العمل الهندسي بما ينعكس على رفع سوية المهنة وخدمة الوطن.

 

من جانبه أشاد عارف الرواجيح رئيس بلدية مأدبا بالتشاركية بين نقابة المهندسين فرع محافظة مأدبا والبلدية مشددا على التزام البلدية بالأنظمة والتعليمات بما يخص العمل الهندسي.


من جهته استعرض رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة خلال اللقاء محاور خطة عمل مجلس الهيئة للدورة الحالية مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في اطار خطة مجلس الهيئة للتواصل مع المكاتب والشركات الهندسية في مواقعها للاستماع الى همومها وقضاياها وسعي مجلس الهيئة لايجاد الحلول لهذه المشكلات، في ظل الظروف التي تمر بها المكاتب في كافة محافظات المملكة.


وأكد غوشة أن الهيئة وضمن خطتها تسعى لإيجاد حزمة من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المكاتب الهندسية، لافتا الى انه سيتم الأخذ بجميع الملاحظات التي ذكرت خلال اللقاء بعين الاعتبار.


وحول رؤية مجلس هيئة المكاتب للمرحلة القادمة، أكد غوشة أن قضية التدقيق الالكتروني على المخططات هي الهاجس الرئيسي للمجلس حيث وضع مجلس الهيئة خططا لتطوير هذه العملية وستلقى نتائج مميزة في المرحلة القادمة تنعكس على متلقي الخدمة من الزملاء، لافتا الى ان هناك توجه لدى بعض البلديات الكبرى لجمع المخططات وتصديقها الكترونيا في جميع محافظات المملكة.


وحول منظومة التأمين الاجتماعي، أكد غوشة أن مجلس الهيئة اتخذ قرارا بالموافقة على مشروع هذا النظام حيث سيتم السير باجراءات اقراره عبر المراحل القانونية حسب قانون النقابة.


وبخصوص لجان المحافظات أكد غوشة ان هيئة المكاتب بدأت بتشكيل اللجان داعياً الزملاء في فرع مأدبا للمشاركة في اللجان موضحاً انه تم استحداث لجنة جديدة تعنى بالمحافظات لخصوصية وطبيعة العمل الهندسي في المحافظات.

 

وأشار الى أنه يجب أن يتم التعامل مع المحافظات من حيث الطريقة الفنية بشكل مختلف عن المدن الرئيسية بما لا يتعارض مع الكودات، وأن يكون لهذه المناطق خصوصية.


حضر اللقاء اعضاء مجلس الفرع وموظفي القسم الفني والمكاتب العاملة في المحافظة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222791123180238353

حوارية تناقش طرق التعامل مع مدمني المخدرات وأساليب التوعية

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

1656787854165

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

620222920038343993276

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

image (3)

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

6202215172919363774226

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

أخبار متعلقة
c4991e97-whatsapp-image-2022-06-28-at-12.29.29-pm

المهندسين: تفاهمات لتدريب وتشغيل 200 مهندس في قطاع الاتصالات

1655203501635

بحث فرص التدريب والتشغيل بين غرفة صناعة الزرقاء ونقابة المهندسين

63790793534936533430

القوات المسلحة تنفذ تمريناً أمنياً مشتركاً في محافظة مأدبا

420133

10 مراكز اقتراع لانتخابات الأطباء

116759Image1-1180x677_d

مقتل ثلاثيني طعنا في مأدبا.. وضبط الجاني

96690796258b21a26a510bf3ad3485eb154b800bda0366ea369

جمع عقوبة مكرر جنايات لتصل إلى 7 سنوات