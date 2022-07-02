بلدية مأدبا تشيد بالشراكة مع نقابة المهندسين

الوكيل الإخباري - التقى مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في فرع نقابة المهندسين في محافظة مأدبا، أصحاب المكاتب والشركات الهندسية العاملة في المحافظة بحضور رئيس بلدية مأدبا الكبرى وأعضاء الهيئة المركزية.

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ورحب المهندس أحمد الفلاحات رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في محافظة مأدبا بالزملاء رئيس وأعضاء الهيئة واستعرض أمامهم انجازات القسم الفني خلال فترة خمسة سنوات سابقة والتحديات التي تواجه المكاتب الهندسية وكيفية تحسين العمل الهندسي بما ينعكس على رفع سوية المهنة وخدمة الوطن.

من جانبه أشاد عارف الرواجيح رئيس بلدية مأدبا بالتشاركية بين نقابة المهندسين فرع محافظة مأدبا والبلدية مشددا على التزام البلدية بالأنظمة والتعليمات بما يخص العمل الهندسي.



من جهته استعرض رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة خلال اللقاء محاور خطة عمل مجلس الهيئة للدورة الحالية مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في اطار خطة مجلس الهيئة للتواصل مع المكاتب والشركات الهندسية في مواقعها للاستماع الى همومها وقضاياها وسعي مجلس الهيئة لايجاد الحلول لهذه المشكلات، في ظل الظروف التي تمر بها المكاتب في كافة محافظات المملكة.



وأكد غوشة أن الهيئة وضمن خطتها تسعى لإيجاد حزمة من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المكاتب الهندسية، لافتا الى انه سيتم الأخذ بجميع الملاحظات التي ذكرت خلال اللقاء بعين الاعتبار.



وحول رؤية مجلس هيئة المكاتب للمرحلة القادمة، أكد غوشة أن قضية التدقيق الالكتروني على المخططات هي الهاجس الرئيسي للمجلس حيث وضع مجلس الهيئة خططا لتطوير هذه العملية وستلقى نتائج مميزة في المرحلة القادمة تنعكس على متلقي الخدمة من الزملاء، لافتا الى ان هناك توجه لدى بعض البلديات الكبرى لجمع المخططات وتصديقها الكترونيا في جميع محافظات المملكة.



وحول منظومة التأمين الاجتماعي، أكد غوشة أن مجلس الهيئة اتخذ قرارا بالموافقة على مشروع هذا النظام حيث سيتم السير باجراءات اقراره عبر المراحل القانونية حسب قانون النقابة.



وبخصوص لجان المحافظات أكد غوشة ان هيئة المكاتب بدأت بتشكيل اللجان داعياً الزملاء في فرع مأدبا للمشاركة في اللجان موضحاً انه تم استحداث لجنة جديدة تعنى بالمحافظات لخصوصية وطبيعة العمل الهندسي في المحافظات.

وأشار الى أنه يجب أن يتم التعامل مع المحافظات من حيث الطريقة الفنية بشكل مختلف عن المدن الرئيسية بما لا يتعارض مع الكودات، وأن يكون لهذه المناطق خصوصية.



حضر اللقاء اعضاء مجلس الفرع وموظفي القسم الفني والمكاتب العاملة في المحافظة.