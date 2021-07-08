الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

عطاء بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل متنزه بلدية جرش

الخميس، 08-07-2021 03:28 م

عطاء بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل متنزه بلدية جرش

منتزه


الوكيل الإخباري - طرحت بلدية جرش الكبرى عطاء بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل متنزه بلدية جرش الكبرى الذي تم افتتاحه عام 1963 على مساحة 11 دونم.

اضافة اعلان


وقال مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا ، إن بلدية جرش الكبرى طرحت عطاء إعادة وتأهيل متنزه بلدية جرش بدعم من مؤسسة إعمار جرش بـ 300 ألف دينار مع التزام مجلس محافظة جرش بـ 100 ألف دينار عند بدء المشروع وتحمل صندوق البلدية باقي تكلفة العطاء".


وأضاف أن "متنزه بلدية جرش يحتوي على مكتبة عامة ومكتبة للأطفال ومحطة معرفة تعقد بها الدورات المختلفة بأسعار رمزية لأبناء المجتمع المحلي في محافظة جرش".


وبين البنا أن ازدياد عدد السكان وتهالك البنية التحتية وتكسر الأشجار المرتفعة التي تصل إلى ارتفاعات شاهقه ونتيجة حدوث الفراغات بين الأشجار داخل المتنزه تطلب العمل على إعادة تطوير المتنزه الذي يعتبر الأقدم في محافظة جرش.


يذكر بأن متنزه بلدية جرش الكبرى تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي مستنبتا للأشتال وتم تحويله إلى متنزه عام 1963 بعد افتتاح مشتل الأمير فيصل الزراعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (2)

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

هواري 1

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

wUz8eSZLejKOIuwH4H6TTbEdkNHVyfH2gpPEpvyD

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

أمانة عمان

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

48045_large

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

main_image5e6e107b14a0b

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة