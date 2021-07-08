الوكيل الإخباري - طرحت بلدية جرش الكبرى عطاء بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل متنزه بلدية جرش الكبرى الذي تم افتتاحه عام 1963 على مساحة 11 دونم.

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وقال مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا ، إن بلدية جرش الكبرى طرحت عطاء إعادة وتأهيل متنزه بلدية جرش بدعم من مؤسسة إعمار جرش بـ 300 ألف دينار مع التزام مجلس محافظة جرش بـ 100 ألف دينار عند بدء المشروع وتحمل صندوق البلدية باقي تكلفة العطاء".



وأضاف أن "متنزه بلدية جرش يحتوي على مكتبة عامة ومكتبة للأطفال ومحطة معرفة تعقد بها الدورات المختلفة بأسعار رمزية لأبناء المجتمع المحلي في محافظة جرش".



وبين البنا أن ازدياد عدد السكان وتهالك البنية التحتية وتكسر الأشجار المرتفعة التي تصل إلى ارتفاعات شاهقه ونتيجة حدوث الفراغات بين الأشجار داخل المتنزه تطلب العمل على إعادة تطوير المتنزه الذي يعتبر الأقدم في محافظة جرش.



يذكر بأن متنزه بلدية جرش الكبرى تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي مستنبتا للأشتال وتم تحويله إلى متنزه عام 1963 بعد افتتاح مشتل الأمير فيصل الزراعي.