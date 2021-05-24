عطلة رسمية غداً باستثناءات حددتها الحكومة

الوكيل الاخباري - بعد ورود العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين حول العطلة الرسمية التي اعلنتها الحكومة يوم غد الثلاثاء بتاريخ 25/5/2021 بمناسبة عيد الاستقلال فان الحكومة قد اقرت هذه العطلة في وقت سابق وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء .

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وجاء في البيان " أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً رسميّاً بتعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أيّار الجاري، احتفاء بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك " .