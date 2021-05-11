المملكة تسجل 26 وفاة و 855 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء الموجز الاعلامي اليومي حول الوضع الوبائي في المملكة .
وتاليا تفاصيل الموجز الاعلامي :
• سُجِّلت (855) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (721,853) حالة.
• سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9151) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.33%)، مقارنة مع (5.54%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (19,732) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,877,657) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1910) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (707,302) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (5400) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (84) حالة، فيما غادرت (104) حالات.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (859) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 237 في محافظة العاصمة عمّان.
- 223 في محافظة إربد، منها 20 في الرمثا.
- 92 في محافظة الزرقاء.
- 53 في محافظة البلقاء.
- 51 في محافظة المفرق.
- 44 في محافظة الكرك.
- 37 في محافظة الطفيلة.
- 26 في محافظة عجلون.
- 25 في محافظة مأدبا.
- 24 في محافظة معان، منها 12 في البترا.
- 30 في محافظة جرش.
- 13 في محافظة العقبة.