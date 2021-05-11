المملكة تسجل 26 وفاة و 855 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء الموجز الاعلامي اليومي حول الوضع الوبائي في المملكة .

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وتاليا تفاصيل الموجز الاعلامي :



• سُجِّلت (855) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (721,853) حالة.

• سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9151) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.33%)، مقارنة مع (5.54%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (19,732) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,877,657) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1910) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (707,302) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (5400) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (84) حالة، فيما غادرت (104) حالات.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (859) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 237 في محافظة العاصمة عمّان.

- 223 في محافظة إربد، منها 20 في الرمثا.

- 92 في محافظة الزرقاء.

- 53 في محافظة البلقاء.

- 51 في محافظة المفرق.

- 44 في محافظة الكرك.

- 37 في محافظة الطفيلة.

- 26 في محافظة عجلون.

- 25 في محافظة مأدبا.

- 24 في محافظة معان، منها 12 في البترا.

- 30 في محافظة جرش.

- 13 في محافظة العقبة.