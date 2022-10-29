عقد أولى اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية قبيل انعقاد القمة العربية اليوم

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

يعقد، السبت، في المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائرية، أولى اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية قبيل انعقاد القمة العربية على مستوى القادة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.ويناقش وزراء الخارجية العرب المشاريع والقرارات الخاصة بالبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة العربية.ويترأس الوفد الأردني في اجتماعات اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، حيث أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم توجه الصفدي إلى الجزائر.ويناقش وزراء الخارجية العرب مشاريع القرارات والتوصيات التي رفعت لهم من اجتماعات المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للتوافق عليها.وكان السفير الأردني في مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة قد ترأس الوفد الأردني في اجتماعات المندوبين الدائمين، حيث أكد خلال الاجتماعات ، مواقف الأردن الثابتة، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، بدعم كل الجهود المبذولة لخدمة مسيرة التوافق والتضامن العربي وتعزيز المساعي الرامية للتوصل إلى حلول للتحديات والأزمات الراهنة، التي تواجه المنطقة العربية، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والازدهار.وتوزعت البنود المدرجة على جدول الأعمال بين الاطلاع على تقرير القمة العربية في دورتها السابقة، ومتابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، إلى جانب التركيز على بند القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتأكيد على الثوابت العربية في التوصل إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية، وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.