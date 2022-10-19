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الأربعاء، 19-10-2022 06:19 م

وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، دعم الأردن لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون من أجل التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبدأ خطوة مقابل خطوة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بيدرسون، حيث بحثا الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

ووضع المبعوث الأممي الصفدي في صورة التطورات المرتبطة بجهود حل الأزمة في سياق المسار الذي تقوده الأمم المتحدة، ونتائج المحادثات التي أجراها في سوريا، والتي وصل منها إلى عمان، اليوم.

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