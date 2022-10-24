الصفدي: نسعى لنتائج ملموسة من انعقاد المؤتمر المتوسطي في المملكة

الوكيل الإخباري-

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قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن انعقاد المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في المملكة، يؤشر على العلاقات المتينة بين الأردن ودول أوروبا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد على هامش أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المنعقد في البحر الميت، والذي تنظمه جمهورية مقدونيا الشمالية – رئيسة مجموعة شركاء البحر الأبيض المتوسط من أجل التعاون لعام ٢٠٢٢ – والأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.وأضاف الصفدي، أن بحث قضايا البيئة والبطالة ودعم المرأة والأمن، ومختلف القضايا المتعلقة بين دول البحر المتوسط وأوروبا.وجرى ممناقشة تعزيز التعاون في بعض المجالات ذات العلاقة مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة القضية الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، وفق الصفدي.وتابع الصفدي، “نريد مستقبل أفضل، تسوده التعاون وخال من الحروب والاحتلال، عبر الحوار البناء بين الدول”.وأشار إلى أن الحوار كان شاملا وواقعياً ، معبراً عن أمله في الخروج من المؤتمر بقرارات عملية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول المشاركة.وشدد الصفدي، على أن انعقاد المؤتمر في الأردن يؤشر على حرص منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على تعزيز العلاقات مع المملكة.وأكد الصفدي، أهمية تعزيز التعاون والحوار بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والشركاء المتوسطيين في مختلف القضايا الأساسية التي تهم المنطقة وصولاً إلى نتائج ملموسة على صعيد تعزيز الأمن بمفهومه الشامل.