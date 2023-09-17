الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور

الأميرة سمية تشارك باجتماع دولي لدعم سلامة الأردن بمجال المواد الكيميائية

إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

عقل يتوقع ارتفاع البنزين بنوعيه 2% والديزل 3% في الأردن

إصدار 53 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

أمين عمان يشارك بأعمال منتدى الحكومات المحلية والإقليمية في نيويورك

اختتام برنامج تثقيفي لليافعين في العقبة

مزاج الناس حول العالم في خطر .. أسعار البن والشاي بارتفاع مستمر

بالفيديو .. دموع طفل ليبي تكشف وجعه.. صارع السيول في درنة وفقد أمه وإخوته الأربعة

الحكومة تحدد موعد عطلة ذكرى المولد النَّبوي

الأحد، 17-09-2023 04:22 م

عقل يتوقع ارتفاع البنزين بنوعيه 2% والديزل 3% في الأردن

oCTRajRXurJSPR14MZuATwlCIZ676eCTfj0e2fZY


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل، أن يُسجل سعر البنزين بنوعيه محلياً الشهر القادم ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2%، والديزل 3%، على إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ووصولها لمستوى 94 دولاراً للبرميل.

اضافة اعلان


وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه ما زالت فرص ارتفاع أسعار النفط في العالم قوية، بسبب الخفض الطوعي السعودي والروسي بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً، والذي سبب تخوف من تراجع المعروض.


ونوه إلى أن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 10% خلال هذه الفترة من الشهر الحالي، وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه بذات الفترة من الشهر الماضي، والذي سُجل فيه حينها السعر 86 دولاراً للبرميل.


وأوضح أن هذه الأرقام والنسب ليست نهائية، وما زال هناك قرابة 14 يوماً عن نهاية الشهر، حيث من المُرجح أن ترتفع أكثر هذه النسب .


وتوقع عقل أن يتراجع الطلب على مادة الديزل في الأردن خلال فصل الشتاء القادم، وبنسبة قد تصل إلى 50%، بسبب التكلفة المرتفعة لفواتير الديزل المستعمل للتدفئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
426915

تسجيل 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيلة

reuters_com_2023_newsml_RC2N73A2KV3R

الشبول يُقدم تعازي الحكومة للسفارة الليبية بضحايا الفيضانات

f82fda09-2361-4778-8f8e-cf1f470c6ce0

تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور

33

الأميرة سمية تشارك باجتماع دولي لدعم سلامة الأردن بمجال المواد الكيميائية

5

إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

478997

إصدار 53 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

أخبار متعلقة
f2c3168411fd044068462b0a0bf476a0

الطاقة: انشاء مشاريع ربط كهربائي جديدة لجعل الأردن مركزاً إقليمياً

WhatsApp Image 2023-09-13 at 2.46.54 PM

تدشين مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لبلدية الأزرق الجديدة

2020_01_26_12_35_19

مذكرة لتطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات في تنظيم الطاقة

64f5b6c40b829

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

8202324224634167114982

صدور تسعيرة المحروقات اليوم وتوقعات برفع الأسعار من 4 إلى 10 قروش

471317_1_1665325384

طوقان: الأردن حريص على الاستفادة من التكنولوجيا النووية المتقدمة