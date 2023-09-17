عقل يتوقع ارتفاع البنزين بنوعيه 2% والديزل 3% في الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل، أن يُسجل سعر البنزين بنوعيه محلياً الشهر القادم ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2%، والديزل 3%، على إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ووصولها لمستوى 94 دولاراً للبرميل.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه ما زالت فرص ارتفاع أسعار النفط في العالم قوية، بسبب الخفض الطوعي السعودي والروسي بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً، والذي سبب تخوف من تراجع المعروض.



ونوه إلى أن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 10% خلال هذه الفترة من الشهر الحالي، وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه بذات الفترة من الشهر الماضي، والذي سُجل فيه حينها السعر 86 دولاراً للبرميل.



وأوضح أن هذه الأرقام والنسب ليست نهائية، وما زال هناك قرابة 14 يوماً عن نهاية الشهر، حيث من المُرجح أن ترتفع أكثر هذه النسب .



وتوقع عقل أن يتراجع الطلب على مادة الديزل في الأردن خلال فصل الشتاء القادم، وبنسبة قد تصل إلى 50%، بسبب التكلفة المرتفعة لفواتير الديزل المستعمل للتدفئة.