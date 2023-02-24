عقل يتوقع تثبيت أسعار المحروقات محلياً للشهر القادم

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي

رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل تثبيت أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل، مبينا ان ذلك يعود لتراجع أسعار خام برنت عالميا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، وارتفاعه خلال الاسبوعين الاول والثاني.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه تبقى على نهاية الشهر يومي عمل فقط، متوقعا أن لا يكون هناك تأثير او تغيير ملموس على أسعار المشتقات النفطية.



واستعرض عقل الأسعار منذ بداية الشهر الحالي وحتى تاريخ أمس الخميس (2023/2/23)، مشيرا إلى أنها شهدت تغيرات صعودية وطفيفة جدا على الأسعار وهي كما يلي:



ارتفع بنزين 90 بنسبة 1%، أي ما يعادل ما يعادل 10 فلسات، وارتفع البنزين 95 بنسبة اقل من 0.05 أي أقل من نصف في المئة، وثبات سعر الديزل.



أما بالنسبة للكاز فقد ارتفع بنسبة عالية تقريبا 5%، إلا أن سعر الكاز في الأردن لن يتأثر بأي ارتفاع وفق التوجيه الملكي بتجميد ضريبته وتثبيت السعر، وبالمقابل يستفيد من الانخفاض.

