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الأحد، 18-12-2022 11:12 ص

عقل يرجح انخفاض واضح على أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم

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الوكيل الإخباري - قال خبير النفط هاشم عقل ان أسعار المشتقات النفطية سجلت انخفاضاً واضحاً خلال اول اسبوعين من شهر كانون اول الحالي وحتى تاريخ اليوم، متوقعاً مزيدا من الانخفاض مع نهاية الشهر الحالي .

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وقال عقل ان سعر لتر البنزين 90 انخفض بنسبة 4% ما يعادل 40 فلس لكل لتر حتى تاريخ اليوم، فيما انخفض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 3% ما يعادل 25 فلس لكل لتر.


وقال عقل ان الانخفاض الأكبر كان على مادة الديزل حيث انخفض بنسبة  6% ما يعادل 55 فلس لكل لتر ، فيما انخفض سعر لتر الكاز بنسبة 3.3% ما يعادل 30 فلس لكل لتر.


وشدد عقل انه تبقى الى نهاية الشهر 12 يوما وقد تتأثر الأسعار بانخفاض أضافي بسبب العطل وتصفية المراكز المالية للمستثمرين.

 




 

 


 

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