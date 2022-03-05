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السبت، 05-03-2022 05:24 م

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية

مدارس خاص



الوكيل الاخباري - أعلنت جماعة "عمان" لحوارات المستقبل عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية الهادفة إلى الاعتماد على الذات وتخفيف فاتورة الاستيراد من خلال ترسيخ ثقافة الإنتاج والسعي للمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل برفده بالأيدي المدربة والماهرة.

وقالت الجماعة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن المبادرة تهدف أيضا إلى تحويل مدارسنا إلى وحدات إنتاجية في بيئتها المحلية وتزويد الطلبة بالمعارف والعلوم النظرية والمهارات العملية الفنية والتطبيقية التي تمكنهم من الانخراط بالحياة، بما ينعكس على مجتمعهم تطوراً وإنتاجاً.

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