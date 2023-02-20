عمليات البحث عن الشقيقين الطراونة في تركيا لا زالت مستمرة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

ما زالت عمليات البحث مستمرة على الشقيقين الاردنيين مهند واشرف الطراونة في تركيا جراء الزلزال المدمر الذي وقع في لسادس من الشهر الحالي وذلك بعد إعلان هيئة إدارة الكوارث التركية استثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي من وقف عمليات البحث عن ناجين جراء الزلزال .

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وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أكدت أن الشقيقان الأردنيان يعيشان في مدينة هاتاي التركية اللذين انقطع الاتصال بهما بعد وقوع الزلزال .



وأضافت الخارجية أنها لم تصل لغاية الآن إلى أي مستجد بشأن الشقيقين الأردنيين المفقودين .



ويبلغ مهند 42 عاما وأشرف 45 عاماً، حيث كانا يعملان في مجال العقارات بمدينة انطاكيا التركية منذ سنوات ، وقد فقد الاتصال معهما من ساعات وقوع الزلزال حتى الآن.

