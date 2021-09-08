عمومية المستشفيات الخاصة تعقد اجتماعها السنوي

الوكيل الإخباري - عقدت هيئة جمعية المستشفيات الخاصة اجتماعها العادي السنوي اليوم الأربعاء، انتخبت خلاله مجلس إدارة جديد.

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وفاز بعضوية المجلس كل من مدير عام المستشفى التخصصي فوزي الحموري، ومدير عام مستشفى الإسراء نائل زيدان المصالحة، ومدير عام مستشفى الاستقلال أحمد الأحمد، ومدير عام مستشفى السلام التخصصي إبراهيم الطراونة، ومدير عام المستشفى الإسلامي الدكتور محمد ذنيبات، والرئيس التنفيذي لمجمع فرح الطبي كرم الكيلاني، ومدير عام مستشفى الكندي علي حياصات.



وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعاً عقب اجتماع الهيئة العامة، تم خلاله انتخاب فوزي الحموري رئيساً للجمعية، ونائل المصالحة نائباً للرئيس، ومحمد الذنيبات أميناً للسر، وأحمد الأحمد أميناً للصندوق.



واستمعت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي إلى التقرير الإداري للجمعية عن العامين 2019 و2020، وصادقت على ميزانية الجمعية للعامين 2019 و2020 وقررت إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، وأشادت بالإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية.

واستعرض الحموري خلال الاجتماع، أهم الانجازات التي حققتها الجمعية على كافة الصعد خلال العامين الماضيين، مشيرا الى أن الجمعية عززت قدرتها على تمثيل القطاع محلياً ودولياً من خلال انضمام المزيد من المستشفيات الخاصة إلى عضويتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية بترا.

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