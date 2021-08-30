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الإثنين، 30-08-2021 07:43 م

أمين عام وزارة الصحة تتفقد مستشفى جرش الحكومي

وزارة الصحة


 الوكيل الاخباري - تفقدت أمين عام وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات، اليوم الاثنين، مستشفى جرش الحكومي ومراكز صحية في محافظة جرش.

واطلعت خريسات خلال زيارتها برفقة مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان، على الخدمات المقدمة في قسم الطوارئ وأقسام المستشفى الأخرى والتقت بالمراجعين والموظفين واستمعت إلى مطالبهم.

وأبدت ارتياحها للخدمات المقدمة في مستشفى جرش والمراكز الصحية واعدة بتلبية احتياجات المستشفى والمراكز الصحية في المحافظة بأقرب وقت ممكن.

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