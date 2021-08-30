أمين عام وزارة الصحة تتفقد مستشفى جرش الحكومي

الوكيل الاخباري - تفقدت أمين عام وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات، اليوم الاثنين، مستشفى جرش الحكومي ومراكز صحية في محافظة جرش.



واطلعت خريسات خلال زيارتها برفقة مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان، على الخدمات المقدمة في قسم الطوارئ وأقسام المستشفى الأخرى والتقت بالمراجعين والموظفين واستمعت إلى مطالبهم.



وأبدت ارتياحها للخدمات المقدمة في مستشفى جرش والمراكز الصحية واعدة بتلبية احتياجات المستشفى والمراكز الصحية في المحافظة بأقرب وقت ممكن.

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