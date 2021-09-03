الجمعة 03-09-2021
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الجمعة، 03-09-2021 10:05 م

زوج المتوفاة بحادث دهس بواسطة حصان لم يدخل المستشفى وحالته جيدة

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد مصدر طبي في مستشفى الأمير حمزة أن زوج المتوفاة بحادث دهس بواسطة حصان يوم أمس، لم يدخل مستشفى حمزة، بل لقسم الطوارئ فقط.

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وأضاف المصدر لـ الوكيل الإخباري أن الحالة الصحية للمواطن الذي تعرض أمس برفقة زوجته لحادث الدهس في العاصمة عمان حالته الصحة جيدة، وتم إدخاله لقسم الطوارئ فقط لمعاينته، ثم أخرج بعدها بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

 

ويذكر أن حادث دهس تعرض له شخصان يوم أمس الخميس، بواسطة حصان في منطقة الهاشمي الشمالي في العاصمة عمان، توفيت على إثره سيدة ، وتم إصابة زوجها، بحسب مصدر أمني.

 

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