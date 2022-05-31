عميد اعلام اليرموك يحصل على وسام الباحث المبادر

الوكيل الاخباري - حصل عميد كلية الاعلام في جامعة اليرموك الدكتور تحسين منصور على وسام الباحث المبادر من منصة "اريد" وتسلم الوسام من المدير التنفيذي للمنصة الدكتور سيف السويدي.



جاء ذلك خلال مشاركة منصور في المؤتمر الدولي الخامس " الاعلام وصناعة الوعي الجماهيري" الذي نظمه المحفل العلمي الدولي في نسخته العاشرة تحت شعار" النخب العلمية لتطوير المجتمعات الانسانية" والذي استضافته جامعتي مولاي اسماعيل بمكناس بالمغرب وجامعة سيدي محمد بن عبدالله بمدينة فاس.

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