إربد: مؤتمر علمي يوصي بإنشاء مجمع بحثي للعلوم الطبية

الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون في المؤتمر الطبي الدولي العاشر الذي نظمته اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في إربد بعنوان"البحث العلمي أساس تطوير النظالم الصحي" واختتم أعماله بمجمع النقابات المهنية بإربد اليوم الجمعة، بإنشاء مجمع بحثي متخصص يعنى بالعلوم الطبية والصحية يتبع إحدى الجامعات في المحافظة التي تدرس تخصصات طبية وصحية.



وبحسب رئيس اللجنة الفرعية الدكتور باسم الغرايبة ورئيس المؤتمر الدكتور رشيد ابداح، فإن التوصية تضمنت أن يقام مجمع الأبحاث الطبية بالتشارك مع مختلف القطاعات الصحية الطبية الرسمية والعسكرية والقطاع الخاص.

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