الجمعة 27-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إغلاق صناديق اقتراع انتخابات نقابة المحامين الأردنيين لفرز الأصوات

الأرجنتين تسجل أول إصابة بجدري القرود في أمريكا اللاتينية

البرلمان العربي يحذر من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام بالقدس

جلالة الملكة رانيا تنعى والدها

من هو الطبيب فيصل صدقي الياسين والد الملكة ؟

روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا مجمدة

الديوان الملكي الهاشمي ينعى والد الملكة رانيا العبدالله

أمين عام وزارة الصحة تُلقي بيان دول إقليم شرق المتوسط حول الأمراض غير السارية

الأمم المتحدة: أكثر من 4000 مدني أوكراني قتلوا خلال الحرب

مأدبا: جمعية الابتسامة تنفذ حملة طبية مجانية في مستشفى النديم الحكومي

الجمعة، 27-05-2022 05:45 م

إربد: مؤتمر علمي يوصي بإنشاء مجمع بحثي للعلوم الطبية

5202225174953641250679


الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون في المؤتمر الطبي الدولي العاشر الذي نظمته اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في إربد بعنوان"البحث العلمي أساس تطوير النظالم الصحي" واختتم أعماله بمجمع النقابات المهنية بإربد اليوم الجمعة، بإنشاء مجمع بحثي متخصص يعنى بالعلوم الطبية والصحية يتبع إحدى الجامعات في المحافظة التي تدرس تخصصات طبية وصحية.

وبحسب رئيس اللجنة الفرعية الدكتور باسم الغرايبة ورئيس المؤتمر الدكتور رشيد ابداح، فإن التوصية تضمنت أن يقام مجمع الأبحاث الطبية بالتشارك مع مختلف القطاعات الصحية الطبية الرسمية والعسكرية والقطاع الخاص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

إغلاق صناديق اقتراع انتخابات نقابة المحامين الأردنيين لفرز الأصوات

3

جلالة الملكة رانيا تنعى والدها

3

من هو الطبيب فيصل صدقي الياسين والد الملكة ؟

للل

الديوان الملكي الهاشمي ينعى والد الملكة رانيا العبدالله

5

أمين عام وزارة الصحة تُلقي بيان دول إقليم شرق المتوسط حول الأمراض غير السارية

1

مأدبا: جمعية الابتسامة تنفذ حملة طبية مجانية في مستشفى النديم الحكومي

أخبار متعلقة
5202222103559197857540

التخطيط توضح حول المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة

42022281192870314234

الهاشمية تحصل على الاعتماد الدولي لبرامج هندسة العمارة